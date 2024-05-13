Не така, як у 2022 році. В ОВА розповіли про тактику росіян на півночі Харківської області

Тактика наступу росіян на півночі Харківської області відрізняється від тієї, яка була ними використана 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Чиновник зазначив, що масованих наступів, які були у 2022 році, вже немає.

"Зараз наше завдання - стабілізувати лінію фронту, тому що йдуть (росіяни - ред.) там через лісосмуги, посадки, кущі, все, що тільки може бути. Просувається невеликими групами по два, по три там, максимум п'ять осіб, після того формують певні вже більш серйозні, скажімо так, угруповання і вже там атакують позиції наших військ", - сказав очільник області.

За його словами, тому українські воїни зосереджені на тому, щоб виявляти ворога і відповідно знищувати його.

Де ведуться бої

Синєгубов сказав, що окупанти намагаються захопити Вовчанськ, проте Сили оборони дають відсіч, і зараз тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. Загалом від початку активних бойових дій наші бійці знищили понад 1000 окупантів.

За Лук'янці в Липецькій громаді також тривають бої.

"Фіксуємо незначне просування ворожих військ, проте наші бійці ведуть інтенсивну боротьбу, щоб утримати цей населений пункт", - сказав посадовець.