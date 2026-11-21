Що Трамп сказав про дружбу з Путіним

Журналісти попросили американського президента прокоментувати критику через те, що він назвав Путіна своїм другом. У відповідь Трамп захистив свої особисті взаємини з російським диктатором і заявив, що вважає їх позитивним фактором.

"У нас дуже чудові стосунки. Це, до речі, позитив. Дурні люди кажуть: "О, це жахливо. Він ладнає з ним". Я ладжу з Росією. Я ладжу з Китаєм. Я ладжу з багатьма людьми. З деякими не ладжу", - сказав президент США.

На пряме запитання, чи вважає він Путіна другом саме для Америки, Трамп відповів, що не може говорити від імені всієї країни. Водночас він наголосив, що особисто має з главою Кремля дуже хороші стосунки.

Трамп розповів про "хімію" з Путіним і Сі Цзіньпіном

Окремо американський президент згадав тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном, яка відбулася під час його візиту до Китаю.

Трамп назвав її першою в історії зустріччю лідерів США, Росії та Китаю в такому форматі. За його словами, він їхав на переговори з упевненістю, що зможе знайти спільну мову з обома керівниками та владнати розбіжності.

"Ми змогли їх владнати. А потім я зрозумів, наскільки це було важливо. Це була дивовижна подія. США, РФ та Китай. Між нами була така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили", - заявив Трамп.

Він також переконаний, що хороші особисті контакти з керівниками Росії та Китаю є перевагою для Сполучених Штатів і сприяють безпеці країни.