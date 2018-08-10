В Таиланде предоставили гражданство троим детям, которых спасли из затопленной пещеры

Власти Таиланда предоставил гражданство трем детям и их тренеру, которые были спасены из затопленной пещеры

Власти Таиланда предоставили гражданство страны трем мальчикам и их тренеру, которых удалось спасли из затопленной пещеры. Об этом сообщает BBC.

После спасательной операции, благодаря которой удалось спасти 12 детей и тренера, стало известно, что четверо из них не имеют гражданства. Они были представителями нацменьшинств и кочевых племен из юго-восточной Азии, которые не имеют гражданства.

После того как об этом стало известно обществу, власти Таиланда призвали немедленно предоставить гражданство спасенным детям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде из пещеры эвакуированы все дети и тренер. Все подростки были спасены на третий день с начала операции.