В Таїланді надали громадянство трьом дітям, яких врятували із затопленої печери

Новини Суспільство 10.08.2018 - 00:21
Ілюстративне фото (twitter.com/elonmusk)
Ілюстративне фото (twitter.com/elonmusk)

Влада Таїланду надала громадянство трьом дітям та їх тренеру, які були врятовані із затопленої печери

Влада Таїланду надала громадянство країни трьом хлопчикам та їхньому тренеру, яких вдалось врятували із затопленої печери. Про це повідомляє BBC.

Після рятувальної операції, завдяки якій вдалось врятувати 12 дітей та тренера, стало відомо, що четверо з них не мають громадянства. Вони були представниками нацменшин та кочових племен з південно-східної Азії, які не мають громадянства.

Після того як про це стало відомо суспільству, владу Таїланду закликали негайно надати громадянство врятованим дітлахам. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Таїланді з печери евакуйовані всі діти і тренерВсі підлітки були врятовані на третій день з початку операції.

Порятунок дітей в Таїланді: лікарі виявили ознаки інфекції у підлітків Порятунок дітей у Таїланді: розпочався фінальний етап операції
Теги:  гражданство,  таиланд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС