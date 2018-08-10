В Таїланді надали громадянство трьом дітям, яких врятували із затопленої печери

Влада Таїланду надала громадянство трьом дітям та їх тренеру, які були врятовані із затопленої печери

Влада Таїланду надала громадянство країни трьом хлопчикам та їхньому тренеру, яких вдалось врятували із затопленої печери. Про це повідомляє BBC.

Після рятувальної операції, завдяки якій вдалось врятувати 12 дітей та тренера, стало відомо, що четверо з них не мають громадянства. Вони були представниками нацменшин та кочових племен з південно-східної Азії, які не мають громадянства.

Після того як про це стало відомо суспільству, владу Таїланду закликали негайно надати громадянство врятованим дітлахам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Таїланді з печери евакуйовані всі діти і тренер. Всі підлітки були врятовані на третій день з початку операції.