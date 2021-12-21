Таиланд снова вводит обязательный карантин для туристов из-за "Омикрона"

Также в стране приостановят программу "песочница", в рамках которой туристы должны были оставаться в одном месте, но могли покидать свое жилье. Правила продолжат действовать только на курортном острове Пхукет.

Ранее в стране также действовала программа для туристов Test and Go. Путешественники должны были пройти тестирование на коронавирус после прибытия. Они могли быть свободными, если результат был негативный. Пока программа также отменена.

"После 21 декабря новых регистраций для Test and Go не будет, только карантин или "песочница" Пхукета", - заявила заместитель официального представителя правительства Рачада Дханадирек.

Объявление об ужесточении карантина для туристов было сделано на следующий день после того, как Таиланд сообщил о первом случае местной передачи варианта "Омикрон".