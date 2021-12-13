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Таиланд сократил срок ревакцинации с 6 до 3 месяцев

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Таиланд, Понедельник 13 декабря 2021 14:36
Таиланд сократил срок ревакцинации с 6 до 3 месяцев Фото: Таиланд сократил срок ревакцинации с 6 до 3 месяцев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Правительственная рабочая группа с COVID в Таиланде заявила о сокращении интервала между введением второй и третьей дозы вакцины от коронавируса. Так, вместо шести месяцев, ревакцинацию необходимо будет проходить уже через три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что соответствующее решение было принято для повышения иммунитета в борьбе с новым штаммом "Омикрон".

"Поскольку сейчас "Омикрон" значительно распространился, ускорение до введения третьей прививки поможет уменьшить тяжесть симптомов и снизить уровень смертности", - пояснил представитель правительственной рабочей группы по COVID Тависин Висануйотин.

По его словам, люди, которые получили вторую прививку от коронавируса в августе или сентябре, могут пройти ревакцинацию сразу в любом центре вакцинации по всей стране.

Известно, что на данный момент более 43 млн человек или 60% жителей Таиланда - уже получили две дозы COVID-вакцины.

По информации издания, на сегодня в Таиланде выявлено 8 завезенных случаев штамма "Омикрон".

Ранее стало известно, что Таиланд планирует начать вакцинацию против коронавируса среди школьников.

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