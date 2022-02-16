Таиланд переименует свою столицу: что будет вместо Бангкока

Офис Королевского общества Таиланда объявил об изменении названия столицы. Таким образом, Бангкок будет официально называться Крунг Тхеп Маха Накхон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.
Сообщается, что накануне правительство одобрило соответствующее изменение. Но новое название столицы Таиланда не вступит в силу до специальной проверки.
Ожидается, что официальным названием столицы будет Крунг Тхеп Маха Накхон, что переводится как "Великий город ангелов". Тем не менее рядом в скобках будет указываться нынешнее название - Бангкок.
Название Бангкок официально используется с ноября 2001 года. Столица Таиланда обязана этим старым районам Бангкок Ной и Бангкок Яй, которые являются частью мегаполиса.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Индонезии планируют перенести столицу из Джакарты до 2024 года. Новая столица будет находиться на Восточном Калимантане.