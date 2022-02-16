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Таиланд переименует свою столицу: что будет вместо Бангкока

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Бангкок, Среда 16 февраля 2022 20:19
Таиланд переименует свою столицу: что будет вместо Бангкока Фото: Бангкок хотят переименовать (wikimedia.org tjabeljan)
Автор: Илона Свиридова

Офис Королевского общества Таиланда объявил об изменении названия столицы. Таким образом, Бангкок будет официально называться Крунг Тхеп Маха Накхон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Сообщается, что накануне правительство одобрило соответствующее изменение. Но новое название столицы Таиланда не вступит в силу до специальной проверки.

Ожидается, что официальным названием столицы будет Крунг Тхеп Маха Накхон, что переводится как "Великий город ангелов". Тем не менее рядом в скобках будет указываться нынешнее название - Бангкок.

Название Бангкок официально используется с ноября 2001 года. Столица Таиланда обязана этим старым районам Бангкок Ной и Бангкок Яй, которые являются частью мегаполиса.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Индонезии планируют перенести столицу из Джакарты до 2024 года. Новая столица будет находиться на Восточном Калимантане.

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