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Таїланд перейменує свою столицю: що буде замість Бангкока

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Бангкок, Середа 16 лютого 2022 20:19
Таїланд перейменує свою столицю: що буде замість Бангкока Фото: Бангкок хочуть перейменувати (wikimedia.org tjabeljan)
Автор: Ілона Свиридова

Офіс Королівського товариства Таїланду оголосив про зміну назви столиці. Таким чином, Бангкок буде офіційно називатися Крунг Тхеп Маха Накхон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Повідомляється, що напередодні уряд схвалив відповідну зміну. Але нова назва столиці Таїланду не набуде чинності до спеціальної перевірки.

Очікується, що офіційною назвою столиці буде Крунг Тхеп Маха Накхон, що перекладається як "Велике місто ангелів". Проте поруч в дужках буде вказуватися нинішня назва - Бангкок.

Назва Бангкок офіційно використовується з листопада 2001 року. Столиця Таїланду зобов'язана цим старим районам Бангкок Ной і Бангкок Яй, які є частиною мегаполісу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Індонезії планує перенести столицю з Джакарти до 2024 року. Нова столиця знаходитиметься на Східному Калімантані.

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