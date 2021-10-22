Таиланд откроет для туристов Бангкок и еще 16 провинций: когда и какие именно
Фото: Таиланд откроет для туристов Бангкок и еще 16 провинций (Getty Images)
Власти Таиланда откроют туристические регионы для вакцинированных туристов. С 1 ноября путешественникам станут доступны Бангкок и еще 16 провинций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.
Отмечено, что вакцинированные туристы, которые будут прибывать из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.
В то же время лица, не получившие прививки от коронавируса, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней - это требование касается авиапассажей.
Так, с 1 ноября для иностранных туристов будут открыты провинции:
- Бангкок,
- Краби,
- Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг),
- Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанги),
- Трат (остров Чанг),
- Бурирам (одноименный город),
- Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка),
- Пхангнга,
- Пхукет,
- Ранонг (остров Пхайям),
- Районг (остров Самет),
- Пхетчабури (Ча-Ам),
- Лэй (Чиангкхан),
- Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум),
- Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао),
- Нонгкхай (одноименная столица, районы сангху, Січіангмай, Тхабо),
- Удонтхани (одноименная столица, районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).