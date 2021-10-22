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Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій: коли і які саме

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Таїланд, П'ятниця 22 жовтня 2021 14:28
Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій: коли і які саме Фото: Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Таїланду відкриє туристичні регіони для вакцинованих туристів. З 1 листопада мандрівникам стануть доступні Бангкок та ще 16 провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Зазначено, що вакциновані туристи, які прибуватимуть з країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.

Водночас особи, які не отримали щеплення від коронавірусу, будуть зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію після в'їзду (стосується осіб, що прибувають через сухопутний кордон), або 10 днів - ця вимога стосується авіапасажів.

Так, з 1 листопада для іноземних туристів будуть відкриті провінції:

  • Бангкок,
  • Крабі,
  • Чонбурі (місто Паттайя, райони Бангламунг, Сірача, Саттахип, Бангсарай і острів Січанг),
  • Чіангмай (однойменне місто, райони Дойтао, Марім, Матангі),
  • Трат (острів Чанг),
  • Бурірам (однойменне місто),
  • Прачуапкхірікхан (Хуахін, район Нонгка),
  • Пхангнга,
  • Пхукет,
  • Ранонг (острів Пхайям),
  • Районг (острів Самет),
  • Пхетчабурі (Ча-Ам),
  • Лей (Чіангкхан),
  • Самутпракан (тільки район аеропорту Суваннапхум),
  • Сураттхані (острова Самуї, Пханган і Тао),
  • Нонгкхай (однойменна столиця, райони сангху, Січіангмай, Тхабо),
  • Удонтхані (однойменна столиця, райони Бандунг, Кумпхавапі, Наюнг, Нонгхан, Прачаксінлапакхом).
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