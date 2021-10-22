Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій: коли і які саме
Фото: Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій (Getty Images)
Влада Таїланду відкриє туристичні регіони для вакцинованих туристів. З 1 листопада мандрівникам стануть доступні Бангкок та ще 16 провінцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.
Зазначено, що вакциновані туристи, які прибуватимуть з країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.
Водночас особи, які не отримали щеплення від коронавірусу, будуть зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію після в'їзду (стосується осіб, що прибувають через сухопутний кордон), або 10 днів - ця вимога стосується авіапасажів.
Так, з 1 листопада для іноземних туристів будуть відкриті провінції:
- Бангкок,
- Крабі,
- Чонбурі (місто Паттайя, райони Бангламунг, Сірача, Саттахип, Бангсарай і острів Січанг),
- Чіангмай (однойменне місто, райони Дойтао, Марім, Матангі),
- Трат (острів Чанг),
- Бурірам (однойменне місто),
- Прачуапкхірікхан (Хуахін, район Нонгка),
- Пхангнга,
- Пхукет,
- Ранонг (острів Пхайям),
- Районг (острів Самет),
- Пхетчабурі (Ча-Ам),
- Лей (Чіангкхан),
- Самутпракан (тільки район аеропорту Суваннапхум),
- Сураттхані (острова Самуї, Пханган і Тао),
- Нонгкхай (однойменна столиця, райони сангху, Січіангмай, Тхабо),
- Удонтхані (однойменна столиця, райони Бандунг, Кумпхавапі, Наюнг, Нонгхан, Прачаксінлапакхом).