Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов: названа дата
Власти Таиланда объявили об открытии туристических регионов для вакцинированных туристов. С ноября путешественники смогут попасть в Бангкок и еще девять регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По информации СМИ, местное правительство отменит обязательный карантин для вакцинированных туристов в Бангкоке и девяти других регионах, включая Чанг Май и Паттайю.
Такое решение было принято в связи с открытием островов Пхукет и Самуи в рамках пилотных схем в начале года.
Кроме того, власти анонсировали отмену карантинных ограничений в провинциях, которые в это время находятся под "максимальным контролем", там позволят открыть библиотеки, закрытые спортивные центры и кинотеатры.
Напомним, ранее уже переносилось открытие Бангкока для иностранных туристов с 1 на 15 октября в связи с низкими темпами прививочной кампании в столице.