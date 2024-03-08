Тафгай "Торонто" побив хулігана "Бостона", вінгер "Коламбуса" покарав двох: бійки вечора НХЛ

Шанувальники сутичок на льодових аренах за океаном отримали задоволення від протистоянь в Бостоні, Коламбусі та Піттсбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У штаті Массачусетс на кулаках зійшлся відомі тафгаї – оборонець "Бостона" Паркер Вотерспун і нападник "Торонто" Тайлер Бертуцці. Вони вирішили з'ясувати взаємини після масової штовханини біля воріт "Брюїнз", спровокованої спробою атакувати воротаря Калле Ярнкруком.

Вінгер гостей взявся бити Вотерспуна обома руками. Останній пропустив кілька випадів Бертуцці, але зумів скинути шолом суперника. Утім, на цьому досягнення господаря льоду закінчилися. Поступово він перестав відповідати на удари опонента, тож рефері зупинили спаринг.

Натомість в Огайо, поки інші зосередилися на вкиданні, скинули краги нападник "Коламбуса" Матьє Олів'є та центрфорвард "Едмонтона" Сем Каррік. Перед цим господар арени штовхнув на лід одноклубника останнього Маттіаса Янмарка.

Після недовгої підготовки бійці почали обмінюватися ударами. Акцентованішими виглядали випади Олів'є. Він хоч і втратив шолом, але зумів кілька разів добряче влучити в голову та корпус. Зрештою, Каррік опинився на льоду. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

Нарешті в Пенсильванії запалало, коли місцеві "Пінгвінз" уже безнадійно "горіли" гостям зі столиці (0:3). Тут сутичку біля борту затіяли форвард "Піттсбурга" Дженсен Харкінс і нападник "Вашингтона" Бек Маленстайн.

Ударам обох бракувало влучності. Тим не менше, трохи вдаліше діяв вінгер "Кепіталз". Хоча в найвідповідальніший момент Хаскінс ухилився від потужного випаду суперника, тож той упав на лід і господар майданчика його заблокував.