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Тафгай "Монреаля" провів спаринг, ветеран "Флаєрс" відлупцював кривдника: бійки вечора НХЛ

Сан-Хосе, Середа 08 листопада 2023 12:50
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Тафгай "Монреаля" провів спаринг, ветеран "Флаєрс" відлупцював кривдника: бійки вечора НХЛ Фото: Ніколя Делор'є наводить аргументи в дискусії з Джівані Смітом (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Домашні матчі "Монреаль Канадієнс" і "Сан-Хосе Шаркс" у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги запам'ятаються не лише закинутими шайбами, а й сутичками забіяк на льоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

Баламутом у Монреалі вкотре став Арбер Джекай. Оборонець "Канадієнс" у другому періоді протистояння з "Тампою-Бей" викликав на бійку вінгера "Лайтнінг" Теннера Жанно. Той якраз атакував першого номера драфту-2022 Юрая Слафковскі.

Джекай вирішив заступитися за проспекта. Він кинув геть ключку та краги і спробував "перевиховати" опонента. Та знаний боєць Жанно поступатися не захотів, хоч і ефектно втратив шолом після одного з випадів суперника. Зрештою, на льоду опинилися обоє – Джекай у падінні потягнув співвітчизника за собою.

Схожі мотиви сутички були і в Каліфорнії. Нападнику "Філадельфії" Ніколя Делор'є не сподобалася поведінка вінгера "Сан-Хосе" Джівані Сміта. Той брудно штовхнув у борт оборонця гостей Шона Вокера.

Довга підготовка до бою не завадила велетню "Флаєрс" завдати кількох акцентованих ударів опоненту. Сміт довго тримався на ногах, але пропустив два бокових і упав додолу. Обидва отримали традиційні в таких випадках 5 штрафних хвилин.

До слова, вінгер "Вінніпега" Аяфалло став першою зіркою вечора з чотирма асистами.

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