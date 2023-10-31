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Тафгай "Чикаго" надавав стусанів молодому, а ветеран нокаутував "вікінга": бійки вечора НХЛ

Темпе, Вівторок 31 жовтня 2023 13:29
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Тафгай "Чикаго" надавав стусанів молодому, а ветеран нокаутував "вікінга": бійки вечора НХЛ Фото: Нік Фоліньйо розібрався з Ліемом О'Браєном (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Протистояння "Арізони Койотіс" і "Чикаго Блекгокс" у регулярній першості Національної хокейної ліги не тільки завершилося розгромом гостей зі штату Іллінойс, а й обернулося низкою сутичок на льоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Перша серйозна бійка в Темпе трапилася під завісу першого періоду. Форвард господарів із рисами вікінга Ліем О'Браєн щось не поділив із вінгером "Чикаго" Ніком Фоліньйо. Після вкидання в центрі майданчика вони швидко скинули краги, аби розібратися один із одним.

О'Браєн спершу захопив ініціативу та виконав кілька ударів правою. Утім, ветеран кількома акцентованими ударами збив канадця з ніг. Той упав на лід і зумів піднятися лише з допомогою рефері. Обидва забіяки отримали по 5 хвилин штрафу.

Друга сутичка сталася під завісу другої 20-хвилинки, коли "Блекгокс" уже безнадійно "горіли" арізонцям (1:7). Цього разу "танці" на льоду влаштували оборонець "Чикаго" Джарред Тінорді та центрфорвард "Койотіс" Джек Макбейн. Вони спершу поштовхалися за воротами чикагців.

А далі взялися до справи. Вони обмінялися кількома некритичними ударами. Утім, Макбейн двічі втратив рівновагу, чим і скористався Тінорді. Він уник випадів опонента, а сам натомість точним ударом відправив господаря майданчика на лід. Рефері відправив хуліганів на лаву штрафників на 5 хвилин.

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