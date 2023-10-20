В Таджикистане сгорел российский Ил-76. На борту было восемь человек

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

По предварительным данным, возгорание самолета произошло во время взлета в одном из двигателей. Поэтому борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем полностью сгорел.

Также сообщается, что на борту самолета находились 8 человек. Экипаж не пострадал.

Фото: самолет Ил-75 (t.me/breakingmash)

Следует заметить, что в последнее время самолеты РФ часто попадают в разные катастрофы. В частности, 23 сентября в Мали во время захода на посадку разбился Ил-76, который может быть связан с "вагнеровцами". Возможной причиной аварии называли неисправность бака.

Позже сообщалось, что из-за аварии могли погибнуть 140 человек, среди которых малийские военные и "вагнеровцы".

Также появилось видео момента авиакатастрофы самолета в Мали.

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