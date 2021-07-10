У Таджикистані стався землетрус магнітудою 6,4

На території Таджикистану в суботу вранці стався потужний землетрус. Сейсмологічна дослідно-методична експедиція комітету науки Міносвіти Казахстану інформує, що його магнітуда склала 6,4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Зазначено, що епіцентр землетрусу з енергетичним класом 13,8 залягав на глибині 40 км на відстані 739 км на південний захід від казахстанського мегаполісу Алма-Ати.

Казахстанські сейсмологи відзначили, що відомостей про відчутність за 12-бальною шкалою МSК-64 немає.

Дані Геофізичної служби Національної академії наук Таджикистану свідчать, що землетрус стався о 7:12 за місцевим часом (5:12 за київським).

"Епіцентр землетрусу розташований у 165 км на північний схід від Душанбе, у 21 км на схід від Гарма. Інтенсивність в епіцентрі сягала 6 балів, в Душанбе до 3 балів", - відзначили в службі.

При цьому даних про жертви і руйнування не надходило.