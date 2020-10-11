В Таджикистане проходят выборы президента

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 (по киевскому времени) и закроются в 22:00.
Об этом сообщает информационное агентство Avesta.
На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов:
По состоянию на 10:00 (по киевскому времени) на выборах президента проголосовало свыше 46% избирателей.
По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, к 10 часам на выборах президента проголосовали почти 2,3 млн избирателей.
Напомним, ранее в Таджикистане запретили использовать "русифицированные" имена с использованием славянских суффиксов в фамилиях и отчествах.
Кроме того, в 2016 году в Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента. Данный закон предусматривает тюремное заключение на пять лет.