Таджикистан запретил использовать "русифицированные" имена

Нижняя палата парламента Таджикистана запретила использовать "русифицированные" имена с использованием славянских суффиксов в фамилиях и отчествах Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таджикские СМИ.

Согласно новым поправкам, при регистрации имен новорожденных запрещено использовать славянские суффиксы "ов", "ова", "ев", "ева" к фамилиям, и суффиксы "ович", "овна", "евич" и "евна" - к отчествам.

По словам министра юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриена, исключение делается только для представителей национальных меньшинств. Кроме того, новый закон касается только тех детей, которые будут рождены после его принятия.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что Таджикистан запретил присваивать детям имена, чуждые таджикской национальной культуре. Позже уточнялось, что данное ограничение носит рекомендательный характер, и, если фамилия родителей ребенка заканчивалась на славянские суффиксы, они имели право зарегистрировать новорожденного с этой фамилией.

Кроме того, в 2016 году в Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента. Данный закон предусматривает тюремное заключение на пять лет.