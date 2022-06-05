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Таджикистан обвинил Киргизcтан в провоцировании конфликта на общей границе

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Киев, Воскресенье 05 июня 2022 01:07
Таджикистан обвинил Киргизcтан в провоцировании конфликта на общей границе Граница Киргизстана и Таджикистана (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Таджикистан обвинил соседний Кыргызстан в провоцировании пограничного столкновения. Граница между двумя странами, обе из которых имеют российские военные базы и тесно связаны с Москвой, фактически недемаркирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД Таджикистана заявили, что в пятницу кыргызские военнослужащие преднамеренно и незаконно пересекли границу в районе села Ворух.

Когда таджикские пограничники приказали уйти, кыргызские войска отказались и открыли огонь. Таджикские пограничники открыли ответный огонь, после чего обе стороны договорились о прекращении огня, говорится в заявлении министерства на его веб-сайте.

В апреле обе страны договорились отвести часть сил от границы после того, как на границе имели место две перестрелки за день.

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