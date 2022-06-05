ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Таджикистан звинуватив Киргизстан у провокуванні конфлікту на спільному кордоні

Новость на русском →
Київ, Неділя 05 червня 2022 01:07
Таджикистан звинуватив Киргизстан у провокуванні конфлікту на спільному кордоні Кордон Киргизстану і Таджикистану (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні прикордонного зіткнення. Кордон між двома країнами, обидві з яких мають російські військові бази і тісно пов'язані з Москвою, фактично недемаркована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У МЗС Таджикистану заявили, що в п'ятницю киргизькі військовослужбовці навмисно і незаконно перетнули кордон в районі села Ворух.

Коли таджицькі прикордонники наказали піти, киргизькі війська відмовилися і відкрили вогонь. Таджицькі прикордонники відкрили вогонь у відповідь, після чого обидві сторони домовилися про припинення вогню, йдеться в заяві міністерства на його веб-сайті.

У квітні обидві країни домовилися відвести частину сил від кордону після того, як на кордоні мали місце дві перестрілки за день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киргизия Таджикистан
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні