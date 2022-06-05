Таджикистан звинуватив Киргизстан у провокуванні конфлікту на спільному кордоні
Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні прикордонного зіткнення. Кордон між двома країнами, обидві з яких мають російські військові бази і тісно пов'язані з Москвою, фактично недемаркована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У МЗС Таджикистану заявили, що в п'ятницю киргизькі військовослужбовці навмисно і незаконно перетнули кордон в районі села Ворух.
Коли таджицькі прикордонники наказали піти, киргизькі війська відмовилися і відкрили вогонь. Таджицькі прикордонники відкрили вогонь у відповідь, після чого обидві сторони домовилися про припинення вогню, йдеться в заяві міністерства на його веб-сайті.
У квітні обидві країни домовилися відвести частину сил від кордону після того, як на кордоні мали місце дві перестрілки за день.
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