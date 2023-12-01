Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Яке місце займає Україна і що це означає

Так, за підсумками єврокубкового тижня Україна набрала 2 очки в таблицю коефіцієнтів. Це завдяки донецькому "Шахтарю", який мінімально переміг "Антверпен" у 5-му турі групової стадії Ліги чемпіонів.

"Зоря" ж, яка з гучним фіаско від "Гента" в Лізі конференцій втратила всі шанси на євровесну, не принесла країні жодної користі в сенсі поповнення скарбнички.

Розділені на 5 (кількість представників України в єврокубках на початку сезону) ці 2 очки принесли Україні 0,4 бала в таблицю коефіцієнтів. Таким чином Україна залишилася на 18-му місці рейтингу.

Натомість завдяки перемозі "Маккабі" з Тель-Авіва над ісландським "Брєйдабліком" та достроковим виходом команди в плей-оф Ліги конференцій Ізраїль набрав 28,125 бала та обійшов Сербію, у якої 27,775 бала.

У найближчої переслідувачки України - Греції - 27,125 бала.

Також слід зауважити, що за підсумками єврокубкового тижня Франція повернулася в топ-5, витіснивши звідти Нідерланди.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (скриншот)

Що далі?..

Попереду дуже невиразні перспективи. У єврокубках від України залишається один "Шахтар", і, попри гарантований вихід до плей-офф одного з європейських турнірів, усі його очкові придбання доведеться ділити на 5.

Ключовою ж позицією таблиці є 15-й рядок: країни, які посідають у таблиці місця від 1 до 15 включно, делегують до Ліги чемпіонів двох представників, а не одного.

Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА в нинішньому сезоні визначатиме представництво країн у єврокубках сезону 2025/2026.

Однак наступного ж сезону Україна, як і раніше, буде представлена в Лізі чемпіонів двома командами.