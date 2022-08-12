Табачные производители заявили, что во время войны существенно увеличился теневой рынок

Так, все производители (Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI) отметили рост нелегального рынка.

"Больше всего нас беспокоит, что в промышленных масштабах начали появляться подделки мировых брендов. Такой ситуации мы не видели за весь период независимости Украины", - заявили в Philip Morris.

Производители говорят, что из-за закрытия границ с Белоруссией и блокирования морских портов "долю контрабанды взяли на себя некоторые недобропорядочные украинские производители, выпуская на рынок неучтенную безакцизную продукцию с маркировкой для Duty Free или с поддельными марками акцизного налога".

По мнению Imperial Tobacco, на сегодня нелегальные сигареты продают в основном в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Винницкой, Ровенской, Киевской областях и в городе Киеве.

Напомним, проблема с ростом нелегального рынка сигарет была насущной и до войны. Если в 2016 году доля теневого рынка составляла 1,1%, то в конце 2021 года оценивалась в 20,4% (по оценкам Kantar).

В 2021 году потери государственного бюджета из-за теневого рынка табачных изделий оценивались в 15,5 млрд грн.