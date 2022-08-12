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Табачные производители заявили, что во время войны существенно увеличился теневой рынок

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 10:36
Табачные производители заявили, что во время войны существенно увеличился теневой рынок Фото: во время войны существенно увеличился теневой рынок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Четыре украинские компании международных табачных корпораций заявили о существенном росте нелегального рынка с начала великой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компаний УП.

Так, все производители (Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI) отметили рост нелегального рынка.

"Больше всего нас беспокоит, что в промышленных масштабах начали появляться подделки мировых брендов. Такой ситуации мы не видели за весь период независимости Украины", - заявили в Philip Morris.

Производители говорят, что из-за закрытия границ с Белоруссией и блокирования морских портов "долю контрабанды взяли на себя некоторые недобропорядочные украинские производители, выпуская на рынок неучтенную безакцизную продукцию с маркировкой для Duty Free или с поддельными марками акцизного налога".

По мнению Imperial Tobacco, на сегодня нелегальные сигареты продают в основном в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Винницкой, Ровенской, Киевской областях и в городе Киеве.

Напомним, проблема с ростом нелегального рынка сигарет была насущной и до войны. Если в 2016 году доля теневого рынка составляла 1,1%, то в конце 2021 года оценивалась в 20,4% (по оценкам Kantar).

В 2021 году потери государственного бюджета из-за теневого рынка табачных изделий оценивались в 15,5 млрд грн.

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