В.и.о. председателя ГФС подозревают в нарушении закона о люстрации и конфликте интересов

Нынешний временно исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко может до сих пор считаться люстрированным, поскольку в открытом доступе нет данных о результате рассмотрения кассационной жалобы относительно воздействия на него закона Украины "Об очистке власти". Об этом говорится в публикации РБК-Украина "На пути к ликвидации: чем занимается ГФС и кто руководит службой".

"Согласно решению Киевского апелляционного административного суда от 12 октября 2016 года на Солодченко распространяется действие закона Украины "Об очистке власти", то есть люстрация. Впрочем, Солодченко подал кассационную жалобу на это решение. Согласно данным Реестра судебных решений, доступных в информационно-аналитической системе YouControl, кассационная жалоба была передана Высшим административным судом Украины в Верховный суд 12 января 2018 года. То есть почти через полтора года после принятия решения Киевского апелляционного административного суда о его люстрации", - говорится в публикации.

Впрочем, как отмечается в публикации, в открытых источниках отсутствует информация о результате рассмотрения этой кассационной жалобы, а как следствие Государственную фискальную службу временно может возглавлять лицо, право которого на занятие этой должности не до конца подтверждено.

Напомним, за время президентства Януковича Солодченко был начальником следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов в Луганской области и начальником следственного управления уголовных расследований Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины.

В то время начальником Солодченко был Юрий Атаманюк, которого владелец завода ювелирных изделий ООО "ЮВК-АГАТ, бриллианты которого фигурировали в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров", назвал главным инициатором давления и обысков на его ювелирных предприятиях.

Согласно официальной биографии, после увольнения с должности первого заместителя начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в октябре 2014 года, Солодченко до августа 2016 года занимался частной адвокатской деятельностью.

После восстановления на должности в ГФС, Солодченко стал одним из инициаторов открытия уголовного дела против "Центра противодействия коррупции" за якобы "незаконное отмывание средств" в июне 2017 года. Позже апелляционный суд города Киева постановил признать эти факты недостоверными.

В 2015 году издание "Наші гроші" выявило значительное состояние, которые принадлежат Солодченку, и заявило об их сомнительном происхождении. Журналисты утверждают, что Солодченко получил земельный участок площадью 0,16 га, а также частный дом в 386 квадратных метров в с. Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева, накануне назначения в Киев. Из общей суммы доходов в 1,7 млн гривен - почти 1,5 млн пришлось на "подарки, призы и выигрыши".

Кроме того, Солодченко обвиняют в конфликте интересов в связи с назначением начальником Главного следственного управления ДФС Украины Беспалова Максима Александровича, о чем свидетельствуют данные их деклараций.