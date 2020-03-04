Дело в отношении компании Барщовского имеет заказной характер, - юрист

Обстоятельства, которые, по мнению Главного следственного управления Национальной полиции, указывают на совершение уголовного правонарушения против компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс", не свидетельствуют о нарушениях со стороны компании, напротив, могут говорить о заказном характере уголовного производства. Об этом говорится в расследовании Delo.ua, передает РБК-Украина.

"Компании "Яблуневий дар" и "Танк Транс" готовы сотрудничать с правоохранителями, однако возникает сомнение в непредвзятости следователей, о чем свидетельствует изначально явно заказной характер такого уголовного производства", - отмечает партнер адвокатского объединения Ratio Legis, предоставляющего правовую помощь группе компаний Т.B. Fruit, Игорь Кулак.

Как пишет издание, формулировка "должностные лица ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс" под видом получения кредитов завладели денежными средствами АО "Дельта Банк" не соответствует действительности.

"Ведь до момента введения в банке временной администрации в марте 2015 года обе компании погашали взятые кредиты и платили начисленные проценты, что полностью опровергает утверждение о завладении денежными средствами банка", - добавляет Игорь Кулак.

Напомним, в средине февраля Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против компаний ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс", входящих в группу Т.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовского. Последняя – один из крупнейших в Европе и мире переработчиков фруктов и ягод, а также производителей концентрированных соков.

Уголовное производство в отношении "Яблуневий дар" и "Танк Транс" инициировала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", чей адвокат Антон Пономарев значится в качестве потерпевшего. В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком".

Как известно, в 2011–2013 годах "Яблуневий дар" и "Танк Транс" заключили с "Дельта Банком" договоры на четыре кредитные линии на общую сумму 93 млн евро. Компании выполняли обязательства по кредитам, погашая задолженность в установленные договорами сроки, однако в конце 2014 года "Дельта Банк" оказался на грани неплатежеспособности, после чего НБУ отнес его к категории проблемных и ввел своего куратора для контроля за деятельностью финучреждения. В 2015 году регулятор запустил процесс ликвидации банка.

Незадолго до этого ООО "Яблуневий дар" по так называемой схеме "схлопывания" осуществило погашение всей задолженности по указанным кредитным договорам путем зачисления с банком встречных однородных требований.

"Кредитные обязательства "Яблуневого дара", согласно действующего законодательства, были обменяны на $60 млн депозитных средств компании Cargill", - пояснил в интервью "Новому времени" владелец группы компаний Т.B. Fruit Тарас Барщовский.

В свою очередь, утверждают юристы T.B. Fruit, "Инвестохиллс Веста" не может являться потерпевшим в данном производстве, поскольку "Яблуневий дар" и "Танк Транс" никаких кредитных договоров с этой компанией не заключали.

Как писало РБК-Украина, в том же интервью НВ Тарас Барщовский заявил, что на сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и Фонда гарантирования вкладов. Т.В. Fruit вообще не имела деловых отношений с АО "Дельта банк", потому что компании в годы финансовой деятельности учреждения, вообще еще не существовало.

По словам самого Барщовского, его компания занимает 9−12 % мирового рынка яблочного концентрата, а каждая 10-я бутылка сока в мире делается из концентрата T.B. Fruit. Концентрированные соки производства T.B. Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini.