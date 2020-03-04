На T.B. Fruit миллионера Барщовского наложен штраф в Польше

На польское подразделение украинской T.B. Fruit наложен штраф за "нечестное использование контрактного преимущества". Об этом говорится в статье польского издания wprost.pl.

Как сообщает издание, ранее все организации избегали наказания и меняли свои практики после предупреждений Администрации защиты конкуренции и потребителей. Однако T.B. Fruit Polska игнорировала все предписания и в итоге компанию обязали выплатить около 2 млн евро, что составляет 3% прошлогоднего оборота компании.

Причина штрафа: критическое нарушение сроков оплаты за поставки фруктов польским фермерам. Платежи задерживались от трех месяцев до года, хотя контрактом был предусмотрен всего один месяц.

Напомним, в Украине T.B. Fruit, которая принадлежит Тарасу Барщовскому (в 2019 году был на 60 позиции в списке журнала "Новое время" с активами $105 млн), также находится в центре внимания из-за невыплаченных долгов по кредитам.

Сообщалось, что в 2011-2013 гг. компании Тараса Барщовского "Яблуневый дар" и "Танк Транс" взяли кредит в сумме нескольких миллионов евро в "Дельта банке". В 2015 году банк был признан неплатежеспособным, а его имущество арестовано. Вместе с тем, по состоянию на 2018 год задолженность "Яблуневый дар" и "Танк Транс" государству составляла 6,19 млрд грн – сюда входит как сам долг по кредиту, так и проценты. После неудачных попыток вернуть деньги налогоплательщикам, долги были проданы на аукционе Финансовой компании "Инвестохиллс Веста".

Как писало РБК-Украина, по словам самого Барщовского, на сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и Фонда гарантирования вкладов.