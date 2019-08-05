Сырский назначен командующим Сухопутных войск ВСУ

Фото: Александр Сырский (УНИАН)

Соответствующий указ был обнародован 5 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №578/2019.

Кроме того, глава государства подписал указ №576/2019, которым уволил с должности командующего Сухопутных войск ВСУ Сергея Попко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности командующего операции Объединенных сил Александра Сырского. На его место он назначил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Отметим, 6 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко назначил командующим операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Александра Сырского.