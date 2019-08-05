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Сирського призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Новини » Політика    05.08.2019 - 17:57
Сирського призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Фото: Олександр Сырский (УНІАН)

Відповідний указ був оприлюднений 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Сирського командувач Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 5 серпня.

"Призначити генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться в указі №578/2019.

Крім того, глава держави підписав указ №576/2019, яким звільнив з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ Сергія Попко.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади командувача операції Об'єднаних сил Олександра Сьрського. На його місце він призначив генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Відзначимо, 6 травня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі Олександра Сирського.

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