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Сына президента Туркменистана зарегистрировали кандидатом на выборах главы государства

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральная избирательная комиссия Туркменистана зарегистрировала сына действующего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Сердара кандидатом на выборах главы государства. Они пройдут 12 марта этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Отмечается, что 15 февраля состоялось заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане. В повестку был включен вопрос о выдвижении Сердара Бердымухамедова кандидатом на пост президента страны.

Ему вручили удостоверение кандидата на выборах президента. В ЦИК отметили, что регистрация других участников избирательной кампании продолжается.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он единственный сын действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. С февраля 2021 года занимает пост вице-премьер-министра.

Напомним, 12 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении передать власть "молодым руководителям". ЦИК назначил досрочные выборы главы государства на 12 марта.

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