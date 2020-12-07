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Сын убитого бизнесмена Щербаня назвал фильм "Наследник" клеветой

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 19:02
Сын убитого бизнесмена Щербаня назвал фильм "Наследник" клеветой
Фото: Руслан Шербань (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В фильм "Наследник" содержит ложь и клевета в адрес бывших соратников убитого бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом написал сын бизнесмена Руслан Щербань в колонке для "Гордона".

"Этот фильм, по своей сути, не что иное, как обычный шантаж. Не разоблачение организаторов убийства, которых мы ищем последние 24 года, а банальный поиск выгоды", - написал Щербань.

По его словам, его брат Евгений просто хотел получить деньги, и решил шантажировать бывших соратников своего отца посредством фильма через создание для них репутационных проблем.

"Когда к 50 годам перед Евгением впервые в жизни возникла необходимость самостоятельно зарабатывать, он не придумал ничего лучшего, чем шантаж бывших соратников отца и близких нашей семье людей. Шантаж через создание репутационных проблем. Пусть у сценаристов и персонажей "Наследника" нет никаких доказательств, но правильно построенная драматургия почти художественного фильма создает у аудитории иллюзию очевидности ситуации", - написал Щербань.

Он также не исключает, что его брат был использован "в темную".

"Возможно, ему заплатили. Возможно, напугали. Я не могу поверить, что человек в здравом уме, без какого-либо давления и по доброй воле захочет оклеветать людей, которые нам помогали… Я не знаю, кто его "вдохновил" на трансляцию лжи, но мне жаль, что он стал марионеткой в чьих-то руках. Вопрос - в чьих? Какие цели преследует этот человек или люди? Ответа, опять же, у меня нет. Но мне очень жаль, что мой брат пошел на сделку с собственной совестью", - резюмировал Щербань.

Напомним, Евгений Щербань - донецкий бизнесмен и народный депутат Украины 2-го созыва. 3 ноября 1996 года он был убит в Донецком аэропорту. Заказчиков убийства следствие до сих пор не установило.

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