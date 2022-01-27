Син Коломойського став віце-президентом та гравцем БК "Будівельник"

Син українського олігарха Ігоря Коломойського повернувся в український баскетбол. Ізраель Коломойський з’явився в заявці столичного "Будівельника".

Сьогодні зранку БК "Будівельник" на своєму сайті привітав з днем народження свого віце-президента з баскетбольних операцій. На подив фанатів ним виявився 23-річний Ізраель Коломойський.

Це перша згадка про Коломойського на сайті столичного клубу, тому не відомо коли його призначили на посаду.

Цікаво, що Ізраель Коломойський також з’явився в заявці клубу на сайті ФБУ в якості гравця. Ізраель заявлений під номером 99.

Хто такий Ізраіль Коломойський

Народився 27 січня 1999 року в Женеві (Швейцарія).

Має громадянства Ізраїлю та Швейцарії.

З літа 2018 року навчався в Клівлендському університеті за спеціальністю "спортивний менеджмент". Крім навчання грав в університетскій команді з баскетболу.

З лютого 2019 року грав за ізраїльський "Маккабі", з яким виграв срібні нагороди чемпіонату.

В 2019 році перейшов у БК "Дніпро", з яким став Чемпіоном України 2019/2020.

Сезон 2021/2022 розпочинав у хорватському клубі "Сонік-Пунтаміка".

В березні 2021 року Ізраель Коломойський разом з батьком потрапив під санкції США.