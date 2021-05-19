Сын бизнес-партнера Таруты рассказал о долгах нардепа и угрозах его окружения

"Тарута рассказывает, что мой отец не рассчитался с ним за доли в ИСД. Но он умалчивает, что сначала он их подарил отцу, потом определил, что они стоят 7 миллионов, а потом 50. Потом ему совсем снесло крышу, и он захотел 750. Когда сорвалась сделка с "Евразом" (российская группа, которой Гайдук, Тарута и Мкртчан хотели продать ИСД в 2008 году, - ред.), его немножко попустило, и сумма уменьшилась до 281 миллиона. Всё это зафиксировано в материалах Высокого суда Англии. Вся эта карусель жадности и ненасытности. Тарута говорит, что Мкртчан заплатил за него при покупке 12% "Запорожстали". Это правда. Мой отец заплатил за него почти 106 миллионов долларов. Более того, Тарута в 2013-м продал свою долю "Запорожстали" ВЭБу, и забрал деньги", - заявил он.

Также, по его словам, Тарута забыл упомянуть о том, как продал общую (принадлежащую Таруте и Мкртчану) гостиницу "Ялта интурист" и не отдал Мкртчана его долю с этой сделки, а вывел деньги на свою компанию "ЭСКО".

"Тарута забыл упомянуть, что мой отец доплачивал за него комиссию Бакаю (экс-глава НАК "Нафтогаз Украины", получил около 300 млн дол комиссии, ред.) по итогам глобальной сделки ИСД с ВЭБом. Еще он забыл, как перерегистрировал на себя общую (принадлежащую Таруте и Мкртчану, - ред.) Гданьскую судоверфь, как покупал за общие деньги себе самолеты, яхты и так далее. Всего - на сумму больше 400 миллионов долларов. Так кто кому что должен, мистер Тарута?" - добавил он.

Эдуард Мкртчан напоминает, что Высокий суд Лондона 14 июля 2020 года своим решением отказал Таруте во всех финансовых требованиях к его отцу.

"Единственно, что суд потребовал от нашей стороны - передать Таруте незначительный пакет акций ИСД, и со стороны отца все формальности по передаче пакета завершены. Но Тарута сознательно затягивает процесс переоформления акций", - отметил Мкртчан.

Мкртчан заявил в интервью, что от связанных с Тарутой лиц ему постоянно поступают угрозы, а сам нардеп "ходит и всем предлагает купить у него активы, которые принадлежат мне и моему партнеру".

Он отрицает, что сторона Сергея Таруты пытается продать эти активы, считая, что таким образом произойдет зачет погашения долга, о наличии которого говорил нардеп.

"Никакого долга нет. Но он ходит и всем предлагает эти активы. Мне звонят и говорят: "Эдуард, но это же вы владеете этой компанией? А как от лица Сергея Алексеевича проводят переговоры об оценочной стоимости активов без вас?" - говорит Мкртчан-младший.

Мкртчан также заявил, что цель его интервью - обезопасить свою семью и себя "от будущих непредсказуемых событий": "Я решил заявить об этой ситуации, чтобы, если что-то случится, все знали, что это сделал конкретно этот человек. Я миролюбивый человек, честно плачу налоги, и считаю, что я лично никому, тем более Сергею Таруте, ничего не должен".

Кроме того, Мкртчан утверждает, что Тарута спрятал свои активы - перерегистрировал их на связанных лиц, в том числе на членов своей семьи.

"Юристы отца по всему миру проводят действия по реализации решения суда, чтобы взыскать этот многомиллионный долг… Сейчас в качестве обеспечения выполнения решения английского суда заморожены все активы Сергея Таруты во всех юрисдикциях", - резюмировал он.