Сын Березкина инициирует создание скорой юридической помощи бизнесменам

Фото: Максим Березкин (пресс-служба)

Максим Березкин заявил, что поможет коллегам защититься от "произвола правоохранителей"

Сын депутата Верховной рады от группы "Воля народа" Станислава Березкина Максим Березкин выступил за создание скорой юридической помощи бизнесменам для защиты от "произвола правоохранителей". Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, в последнее время все больше возрастает уголовное преследование бизнеса со стороны правоохранительных органов. На практике от незаконных действий силовых структур страдает катастрофически большое количество предпринимателей, заявил Березкин.

При этом он убежден, что остановить данный беспредел не помогают даже принятые парламентом законы "Маски-шоу стоп" и "Маски-шоу стоп 2", целью которых является защита прав субъектов хозяйствования во время осуществления досудебного расследования.

По словам Березкина, законодательная техника этих нормативно-правовых актов является совершенной с юридической точки зрения, однако, реализация на практике оставляет желать лучшего:

"В теории принятые законы даже позволяют привлекать к ответственности следователя или прокурора за допущенные ими незаконные действия во время расследования уголовных дел, но, к сожалению, мы не знаем, будут ли работать данные нормы на практике, потому что сегодня каждый сам за себя".

Ярким примером давления на бизнес со стороны правоохранительных органов Березкин назвал возбуждение уголовного дела против него и его семьи.

По данным следствия, в период 2013 – 2015 годов должностные лица ЧАО "Креатив" в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 млн долл. США.

По мнению Березкина, обвинение не соответствует реальным обстоятельствам дела и является незаконным и необоснованным. В свою очередь правоохранительные органы, убежден Березкин, сознательно не принимают во внимание предоставленные адвокатами доказательства, которые опровергают в его действиях состав уголовного правонарушения. Все это делается исключительно для того, чтобы подменить хозяйственный процесс уголовным и помешать семье заниматься предпринимательской деятельностью, отметил Березкин.

Собственный негативный опыт побудил бизнесмена задуматься о целесообразности создания в Украине юридической организации, которая бы оказывала безвозмездную профессиональную помощь малому и среднему бизнесу в сфере соблюдения правоохранительными органами их законных прав и интересов.

"Такой субъектный состав был выбран не случайно, поскольку именно малый и средний бизнес из-за недостаточности финансовых и кадровых ресурсов больше всего страдает от незаконной деятельности правоохранительных органов во время обысков, задержания, допроса и других следственных действий. Обычно субъекты предпринимательской деятельности даже не знают собственных прав, и не имеют возможности привлекать адвокатов", – говорит предприниматель.

Березкин считает, что бизнес среда не может оставаться в стороне от данной проблемы.

"Каждый из нас на своем месте должен присоединиться к содействию развития действительно правового государства. Не словом, а делом. Работа, которую мы начинаем, будет направлена на уменьшение коррупционного давления со стороны силовых структур на предпринимателей, что в итоге положительно повлияет, как на социально-экономическое развитие, так и вообще на инвестиционный климат в Украине", - говорит он.

Напомним, 04.11.2018 г. вступили в силу изменения к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования", редакция от 08.07.2018 г. за № 2213-VIIІ ("Маски-шоу стоп 2").