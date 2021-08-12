Сын Байдена заявил, что российские "наркодилеры" украли его ноутбук

Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось видео, снятое в 2019 году - на нем якобы обнаженные Хантер и секс-работница ведут беседу.

Мужчина на видео рассказывает, что "наркоторговцы украли с целью шантажа один из его ноутбуков в тот момент, когда он был близок к передозировке в гостиничном номере в Лас-Вегасе в 2018 году". По его словам, ноутбук похитили трое мужчин, которые в тот момент находились в номере.

"Я пошел в джакузи один. Итак, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там. Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была русская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка", - рассказывает мужчина, которого издание называет Хантером Баденом.

По словам рассказчика, на ноутбуке была информация личного, даже интимного характера, в связи с чем воры, возможно, рассчитывали его шантажировать.

Предполагаемый инцидент означал, что Хантер потерял в общей сложности три компьютера, каждый из которых мог хранить конфиденциальную информацию, в том числе о его отце Джо Байдене, пишет издание.

Ранее сообщалось, что сын Байдена рассказал, что употреблял наркотики с экс-мэром Вашингтона. Сын президента также признался, что курил пармезан вместо наркотиков.

Как рассказал сын главы Белого дома, который много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости, временами у него наблюдалась очень острая ломка. По словам Байдена-младшего, из-за этого он готов был употребить то, что даже отдаленно напоминало наркотик.