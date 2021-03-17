Сын Байдена и "Бурисма": САП отрицает влияние политики на расследование

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук отрицает влияние политики на расследование дела Burisma, которое связывали с Хантером Байденом - сыном нынешнего президента США. По его словам, если дела пытаются забрать или закрыть, то только через суды.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, сейчас есть фактовое дело по "Бурисме", которое в настоящее время расследуется НАБУ.

"У нас нет такого понятия "трогать или не трогать". Как я и говорил, мы расследуем дела по материалам", - сказал Грищук.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла уголовное дело, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден из-за отсутствия состава преступления. Дело касалось Burisma и его сына Байдена - Хантера.