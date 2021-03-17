Сын Байдена и "Бурисма": САП отрицает влияние политики на расследование

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук отрицает влияние политики на расследование дела Burisma, которое связывали с Хантером Байденом - сыном нынешнего президента США. По его словам, если дела пытаются забрать или закрыть, то только через суды.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, сейчас есть фактовое дело по "Бурисме", которое в настоящее время расследуется НАБУ.
"У нас нет такого понятия "трогать или не трогать". Как я и говорил, мы расследуем дела по материалам", - сказал Грищук.
Ранее сообщалось, что полиция закрыла уголовное дело, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден из-за отсутствия состава преступления. Дело касалось Burisma и его сына Байдена - Хантера.
Напомним, в апреле 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Шокина из-за якобы ультиматума Байдена. Позже Государственное бюро расследований завело дело из-за возможного вмешательства Байдена в работу генпрокурора.
Отметим, в 2020 году американская газета New York Post сообщила, что получила доступ к переписке сына Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.