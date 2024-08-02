UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сяяли феєрверки. Десантники знищили партію техніки РФ на Курахівському напрямку

Фото: десантники знищили партію техніки РФ на Курахівському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили чергову партію техніки росіян на Курахівському напрямку. Без яскравих феєрверків не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Десантники 46-ї бригади ДШВ знищили чергову партію ворожої техніки на Курахівському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Як зізнаються військові, феєрверки зі знищеної ворожої бронетехніки не припиняють сяяти на Курахівському напрямку.

"Тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух - такі складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади", - додали у ДШВ. 

Ситуація на фронті

В Україні на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Сватового, Часового Яру та на захід від Донецька.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, активне просування російських військ у Донецькій області відбувається через рельєф місцевості та недостатню укомплектованість бригад ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КураховоВійна в Україні