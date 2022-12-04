Сядуть за кермо "швидких". Британія може задіяти військових через страйки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Голова Консервативної партії Надхім Захаві, повідомив, що в разі надзвичайної ситуації військовослужбовців можуть попросити сісти за кермо машин швидкої допомоги або допомогти з несенням прикордонної служби.

"Наше послання профспілкам полягає в тому, щоб сказати, що зараз не час для страйків. Настав час спробувати домовитися", – сказав Захаві.

Уряд Британії заявив, що військовий персонал, державні службовці та волонтери проходять підготовку для підтримки низки служб, включаючи прикордонні служби в аеропортах та портах, на тлі побоювань різдвяного хаосу.

Британію чекає хвиля страйків цієї зими.яка зокрема торкнеться сфери послуг, залізничного транспорту, охорони здоров'я та освіти. Влада очікує, що через рецесії та зростання вартості життя в страйках візьмуть участь десятки тисяч людей.