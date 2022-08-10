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Связана с Россией. В АРМА передали капитал фармкомпании на 1 млрд гривен

Фото: в АРМА передали Российский капитал фармкомпании на 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Владислав Красинский

В управление АРМА передали российскую долю капитала фармацевтического предприятия. Сумма арестованных активов составляет около 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Обновлено. По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о днепровской компании "Вента. ЛТД". Одним из ее бенефициаров выступает российское АО "Катрен". Она владеет 24% компании.

Как сообщают в Генпрокуратуре, компания занимает ведущее место на рынке Украины по поставкам лекарств в учреждения здравоохранения нашей страны.

Следствие установило, что должностные лица предприятия имеют непосредственную связь с РФ и могут быть причастными к финансированию государства-агрессора.

Так, Печерский райсуд Киева арестовал долю уставного капитала общества, которыми владело юридическое лицо зарегистрированное в РФ.

Сейчас идет расследование по фактам присвоения, растраты имущества, уклонение от уплаты налогов, легализации имущества, полученного преступным путем и пособничества государству-агрессору по ч. 4 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст .209, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, вчера стало известно, что в управление АРМА передали арестованные корпоративные права обществ на более 350 млн гривен. Среди которых один из крупнейших ТРЦ в Киеве.

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