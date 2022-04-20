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Связь между Чернобыльской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, - генеральный директор

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Киев, Среда 20 апреля 2022 05:14
Связь между Чернобыльской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, - генеральный директор ЧАЭС (Фото: ua-energy.org)
Автор: Константин Широкун

Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС была восстановлена ​​поздно вечером во вторник. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Российская армия оккупировала Чернобыль в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь ЧАЭС. Миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить объект в конце этого месяца, чтобы провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий агентства.

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