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Зв'язок між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ відновлено, - генеральний директор

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Київ, Середа 20 квітня 2022 05:14
Зв'язок між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ відновлено, - генеральний директор ЧАЕС (Фото: ua-energy.org)
Автор: Константин Широкун

Прямий зв'язок між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і Чорнобильською АЕС був відновлений пізно ввечері у вівторок. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Російські війська утримували Чорнобиль протягом п'яти тижнів, перш ніж покинути станцію 31 Березня. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок ЧАЕС. Місія експертів МАГАТЕ планує відвідати об'єкт в кінці цього місяця, щоб провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій агентства.

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