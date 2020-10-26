Связь 4G появилась в селах Сумской области

Киевстар запустил сеть высокоскоростной передачи данных в 182 селах Сумской области.

Мобильная связь на сетях четвертого поколения стала доступна в селах Анастасовка, Боромся, Волошновка, Ворожба, Литвиновичи, Малая Павловка, Мезеновка, Пески, Красное, Юнаковка и др. Более 46 000 сельских жителей региона получили возможность пользоваться мобильным интернетом в сети Киевстар на высоких скоростях – до 100 Мбит/с. Для этого Киевстар оборудовал 27 базовых станций современными технологическими средствами радиосвязи стандарта LTE.

Скоростной мобильный интернет создает новые возможности для приватного бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т.д. Так как услуга работает как в помещениях, так и на открытой местности. Чтобы воспользоваться скоростной передачей данных достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и соответственной SIM-картой (USIM)

Мобильные операторы Украины ускорили развитие 4G благодаря обмену радиочастотами диапазона 900МГц. Базовые станции этого диапазона имеют наибольший радиус действия и обеспечивают качественное покрытие далеко за пределами населенных пунктов. Обмен радиочастотами стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра. В результате телеком регулятор перераспределил дополнительные частоты между другими мобильными операторами для развития 4G/LTE по всей стране.

Киевстар продолжаем увеличивать 4G покрытие на частотах 1800 МГц, 2600 МГц и 900 МГц. За время развития в Украине технологии LTE Киевстар обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 84% населения

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.