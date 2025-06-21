Свято сьогодні, 21 червня: що не можна робити у цей день, народні прикмети
21 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського. До кінця року залишається 193 дні.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 21 червня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
Згідно з новим церковним календарем, 21 червня вшановується пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського, який постраждав за віру в Христа у часи переслідувань за імператора Діоклетіана в ІІІ столітті.
Юліан народився в Кілікії в родині язичницького сенатора, але після смерті батька його мати переселилася до міста Тарс, де охрестила сина й виховала його в християнській традиції.
Під час гонінь Юліана заарештували й змушували поклонитися язичницьким богам, але він твердо відмовився. Його мати, яка супроводжувала сина, також зазнала страждань: їй відтяли ноги, і вона померла від ран.
Юліана ж кинули в море, зашивши в мішок із піском і отруйними істотами.
Що не можна робити 21 червня
Цього дня не варто сваритися з близькими людьми, адже конфлікт може тривати довго й залишити гіркий слід у стосунках.
Заборонено запізнюватися на зустрічі чи побачення - вважається, що так можна проґавити свою долю або відштовхнути удачу.
Не слід виносити сміття чи мити підлогу, бо цим можна "вимести" з дому добробут та сімейний спокій.
Категорично не можна ламати гілки липи чи рубати дерево - це вважалося образою духів природи й могло спричинити хворобу або нещастя в домі.
До липи 21 червня - особливе ставлення (фото: Freepik)
Народні прикмети і традиції 21 червня
Наші предки з покоління в покоління передавали спостереження за природою, пов’язані з цим днем.
- Якщо гриміла гроза, то вважалося, що негода швидко мине.
- Коли після дощу з’являлося яскраве сонце, це віщувало ще один дощ ввечері.
- Веселка на небі обіцяла добру і ясну погоду.
- Якщо ж уранці листя латаття не піднімалося над поверхнею води, то чекали дощу після обіду.
- Згущення хмар передбачало наближення похмурої та дощової погоди.
Окрім спостережень, у цей день виготовляли цілющий липовий порошок - сушені квіти розтирали в дрібну пудру. Вважалося, що цей засіб має лікувальні властивості. Його застосовували для обробки ран і зупинки кровотеч.
У кого День ангела 21 червня
21 червня День ангела відзначають
- Олексій
- Антон
- Георгій
- Іван
- Максим
- Микола
- Федір
- Анастасія
- Василиса
Людям, які з’явилися на світ 21 червня, оберегом слугує сапфір. Цей дорогоцінний камінь був добре відомий ще стародавнім цивілізаціям Південно-Східної Азії. Вважається, що сапфір надає внутрішньої сили та захищає від негативного впливу.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".