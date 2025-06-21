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Свято сьогодні, 21 червня: що не можна робити у цей день, народні прикмети

Субота 21 червня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 21 червня: що не можна робити у цей день, народні прикмети Яке свято сьогодні, 21 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

21 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського. До кінця року залишається 193 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 21 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Згідно з новим церковним календарем, 21 червня вшановується пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського, який постраждав за віру в Христа у часи переслідувань за імператора Діоклетіана в ІІІ столітті.

Юліан народився в Кілікії в родині язичницького сенатора, але після смерті батька його мати переселилася до міста Тарс, де охрестила сина й виховала його в християнській традиції.

Під час гонінь Юліана заарештували й змушували поклонитися язичницьким богам, але він твердо відмовився. Його мати, яка супроводжувала сина, також зазнала страждань: їй відтяли ноги, і вона померла від ран.

Юліана ж кинули в море, зашивши в мішок із піском і отруйними істотами.

Що не можна робити 21 червня

Цього дня не варто сваритися з близькими людьми, адже конфлікт може тривати довго й залишити гіркий слід у стосунках.

Заборонено запізнюватися на зустрічі чи побачення - вважається, що так можна проґавити свою долю або відштовхнути удачу.

Не слід виносити сміття чи мити підлогу, бо цим можна "вимести" з дому добробут та сімейний спокій.

Категорично не можна ламати гілки липи чи рубати дерево - це вважалося образою духів природи й могло спричинити хворобу або нещастя в домі.

Свято сьогодні, 21 червня: що не можна робити у цей день, народні прикметиДо липи 21 червня - особливе ставлення (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 21 червня

Наші предки з покоління в покоління передавали спостереження за природою, пов’язані з цим днем.

  • Якщо гриміла гроза, то вважалося, що негода швидко мине.
  • Коли після дощу з’являлося яскраве сонце, це віщувало ще один дощ ввечері.
  • Веселка на небі обіцяла добру і ясну погоду.
  • Якщо ж уранці листя латаття не піднімалося над поверхнею води, то чекали дощу після обіду.
  • Згущення хмар передбачало наближення похмурої та дощової погоди.

Окрім спостережень, у цей день виготовляли цілющий липовий порошок - сушені квіти розтирали в дрібну пудру. Вважалося, що цей засіб має лікувальні властивості. Його застосовували для обробки ран і зупинки кровотеч.

У кого День ангела 21 червня

21 червня День ангела відзначають

  • Олексій
  • Антон
  • Георгій
  • Іван
  • Максим
  • Микола
  • Федір
  • Анастасія
  • Василиса

Людям, які з’явилися на світ 21 червня, оберегом слугує сапфір. Цей дорогоцінний камінь був добре відомий ще стародавнім цивілізаціям Південно-Східної Азії. Вважається, що сапфір надає внутрішньої сили та захищає від негативного впливу.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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