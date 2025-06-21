Праздник сегодня, 21 июня: что нельзя делать в этот день, народные приметы

21 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского. До конца года остается 193 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 21 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Согласно новому церковному календарю, 21 июня почитается память святого мученика Юлиана Тарсийского, который пострадал за веру во Христа во времена преследований при императоре Диоклетиане в III веке.

Юлиан родился в Киликии в семье языческого сенатора, но после смерти отца его мать переселилась в город Тарс, где крестила сына и воспитала его в христианской традиции.

Во время гонений Юлиана арестовали и заставляли поклониться языческим богам, но он твердо отказался. Его мать, которая сопровождала сына, также подверглась страданиям: ей отсекли ноги, и она умерла от ран.

Юлиана же бросили в море, зашив в мешок с песком и ядовитыми существами.

Что нельзя делать 21 июня

В этот день не стоит ссориться с близкими людьми, ведь конфликт может длиться долго и оставить горький след в отношениях.

Запрещено опаздывать на встречи или свидания - считается, что так можно упустить свою судьбу или оттолкнуть удачу.

Не следует выносить мусор или мыть пол, потому что этим можно "вымести" из дома благосостояние и семейный покой.

Категорически нельзя ломать ветви липы или рубить дерево - это считалось оскорблением духов природы и могло вызвать болезнь или несчастье в доме.

К липе 21 июня - особое отношение (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 21 июня

Наши предки из поколения в поколение передавали наблюдения за природой, связанные с этим днем.

Если гремела гроза, то считалось, что непогода быстро пройдет.

Когда после дождя появлялось яркое солнце, это предвещало еще один дождь вечером.

Радуга на небе обещала хорошую и ясную погоду.

Если же утром листья кувшинки не поднимались над поверхностью воды, то ждали дождя после обеда.

Сгущение облаков предсказывало приближение пасмурной и дождливой погоды.

Кроме наблюдений, в этот день изготавливали целебный липовый порошок - сушеные цветы растирали в мелкую пудру. Считалось, что это средство обладает лечебными свойствами. Его применяли для обработки ран и остановки кровотечений.

У кого День ангела 21 июня

21 июня День ангела отмечают

Алексей

Антон

Георгий

Иван

Максим

Николай

Федор

Анастасия

Василиса

Людям, которые появились на свет 21 июня, оберегом служит сапфир. Этот драгоценный камень был хорошо известен еще древним цивилизациям Юго-Восточной Азии. Считается, что сапфир придает внутренней силы и защищает от негативного влияния.