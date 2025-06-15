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Свято сьогодні, 15 червня: які речі заборонені, народні прикмети, у кого День ангела

Неділя 15 червня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 15 червня: які речі заборонені, народні прикмети, у кого День ангела Яке свято сьогодні, 15 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

15 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридоньского. Також у цей день в Україні і усьому світі відзначають День батька. До кінця року залишається 199 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 15 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

15 червня вшановують пам’ять пророка Амоса - одного з дванадцяти "малих пророків" Старого Завіту. Він походив із містечка Текоа неподалік Вифлеєма і жив у VIII столітті до нашої ери.

За фахом Амос був скотарем і збирав плоди сикомори, проте мав глибокі знання і пророчий дар. Його ім’я символізує "тягар" - можливо, як відображення його місії.

Він першим почав записувати свої пророцтва, закликаючи до єдинобожжя, справедливості та допомоги нужденним. Його слова лунали проти соціальної нерівності, а ідеї вплинули на пізніших пророків, зокрема Ісаю та Михея.

15 червня також згадують преподобного Єроніма, великого богослова та вченого IV століття. Він народився в місті Стридон близько 340 року і здобув блискучу освіту в Римі.

Молодий Єронім спочатку захоплювався світським життям, але згодом звернувся до християнства і прийняв Хрещення. Подорожуючи Галією, він вирішив присвятити себе служінню Богові, хоча деякий час мав піклуватися про родину.

Його головна праця - переклад Біблії латинською мовою, відомий як "Вульгата", що став основою для католицького канону. Святий Єронім завершив своє життя у Вифлеємі, де помер 30 вересня 420 року.

Також 15 червня у всьому світі відзначають День батька. Це свято - це чудова нагода подякувати татові за турботу, підтримку й життєву мудрість.

У цей день діти дарують подарунки, листівки або просто проводять час разом із батьком. Свято символізує повагу до ролі тата в родині та вихованні. Воно нагадує, як важливо цінувати родинні зв’язки щодня.

Свято сьогодні, 15 червня: які речі заборонені, народні прикмети, у кого День ангелаІкона пророка Амоса (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 15 червня

У цей день наші предки суворо дотримувалися певних заборон, адже вірили, що порушення призводить до нещасть.

Не можна веселитися, співати, танцювати, сміятися або пліткувати - це вважалося закликом до біди та хвороб.

Категорично заборонялося позичати або брати гроші в борг, щоб не накликати на себе злидні.

Також слід уникати сварок і відмов у милостині, бо це загрожує самотністю, бідністю та тривалими конфліктами.

Народні прикмети і традиції 15 червня

Наші предки мали багато цікавих прикмет, пов’язаних із 15 червня.

  • Якщо зранку трава вкрита рясною росою - літо буде ясним і сонячним.
  • Негода цього дня віщує спекотне літо та теплу осінь.
  • Якщо йде дощ - чекай на слабкий урожай жита.
  • Гучне стрекотіння коників свідчить про наближення дощу.

А коли в небі видно перисті хмари - найближчі два дні йтиме дощ. Сон, побачений у ніч на 15 червня, має здійснитися протягом 24 днів - якщо цього не станеться, чекати більше не варто.

У кого День ангела 15 червня

15 червня День ангела відзначають

  • Михайло
  • Григорій
  • Семен
  • Степан
  • Федір

Для тих, хто народився 15 червня, талісманом є геліотроп - камінь, що сприяє чесному й наполегливому просуванню в кар'єрі. Він надає внутрішньої сили та допомагає зосередитися на найважливіших цілях.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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