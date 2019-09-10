Святаш требует от Рябошапки расследовать "рейдерский захват" АИС

К схеме "рейдерского захвата" группы компаний АИС причастны прокуратура, Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами и бывшее руководство Украины. С призывом к новому генеральному прокурору Руслану Рябошапке расследовать возможное участие правоохранителей в этой "схеме" выступил бывший народный депутат Дмитрий Святаш, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"У генпрокурора был политический момент. У Кононенко (зампрокурора Киева Павел Кононенко, - ред.) – корыстный. А у Минюста – то, что объект был передан заказчику рейдерского захвата. Тут как раз все сошлись", - заявил Святаш.

По его мнению, для успешной реализации "рейдерской схемы" власть намеренно связала его персону с группой компаний АИС, где он ранее пребывал в роли одного из бенефициаров.

Святаш утверждает, что предыдущая власть, а также заказчик "рейдерской атаки" при помощи правоохранительных органов и судов осуществили рейдерский захват ГК АИС, которая являлась одним из наибольших игроков на рынке автомобильного ритейла. При этом, уверен Святаш, сошлись воедино интересы трех сторон.

Он отметил, что ввиду работы в комитете ВР и лоббирования интересов автопрома, его "привязали" и решили, что он лоббировал интересы одной отдельно взятой компании.

При этом Святаш заверил, что был лоббистом целой отрасли и "делали мы это вместе с теми, кто занимался сборкой и производством автомобилей в Украине".

"Определенные группы активно связывали меня с компанией…Когда начался конфликт вокруг группы компаний АИС, я к ней не имел никакого отношения. Но было бы очень выгодно меня привязать к этой компании для того, чтобы любое мое действие оценивать через призму личной заинтересованности", - отметил бывший народный избранник.

Что же касается самой схемы "рейдерского захвата", Святаш сообщил, что дело было возбуждено по заявлению "Укрсиббанка" по событиям, произошедшим в еще в 2007 году.

"Укрсиббанк" был признан потерпевшим и в 2017 году продал долг ГК АИС компании Александра Ярославского.

Экс-нардеп отметил, что вместе с долгом, компания также получила статус "потерпевшего", что, по его мнению, противозаконно и это подтверждается соответствующим заключением Института государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины.

"В соответствии с договором, когда продается долг, то продаются все гражданско-правовые отношения, связанные с ним - залоги, ипотеки... Но никак не статус потерпевшего. Его нельзя продать! Потому что правонарушение было совершено по отношению к конкретному лицу", - заявил он.

В итоге объект, который принадлежит юридическому лицу, конечным бенефициаром через двойное бенефициарное владение, которым являются родителя Святаша, был передан в АРМА.

После этого, по его словам, без тендерных процедур объекты ГК АИС были переданы в управление еще одной компании Ярославского ООО "ЖК Воздвиженка".

Святаш намерен требовать от нового генерального прокурора Руслана Рябошапки инициировать расследование противозаконных действий сотрудников правоохранительных органов и других чиновников, причастных к "рейдерской атаке" на Группу компаний АИС.