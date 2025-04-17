Великдень без Папи Франциска: у Ватикані оголосили новий формат служб

Хвороба Папи Римського

14 лютого 2025 року Франциска було доправлено у лікарню з бронхітом, який згодом переріс у двосторонню пневмонію. Для нього це особливо небезпечний стан, адже в молодості він переніс плеврит і йому видалили частину легені.

Понтифік провів у лікарні 38 днів і кілька разів був дуже близький до смерті. Лікарі навіть думали припинити його лікування, щоб дозволити йому піти з життя.

На щастя хвороба минула і наприкінці березня Франциска виписали з лікарні.

6 квітня Папа вперше з'явився на публіці на площі Святого Петра у Ватикані.

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