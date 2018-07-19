У священника Киево-Печерской лавры изъяли незадекларированные 52,7 тыс. долларов

Деньги священник хотел поездом перевезти в Москву

У священника Киево-Печерской лавры изъяли незадекларированные 52,7 тысяч долларов, которые он хотел поездом перевезти в Москву. Об этом сообщает "Судова влада України".

Отмечается, что суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 Таможенного кодекса Украины - недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения. У мужчины было конфисковано изъятую валюту и назначено штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Однако священник и его адвокаты не согласились с этим решением. Они подали апелляционные жалобы на постановление местного суда.

Судья Апелляционного суда Сумской области после рассмотрения материалов дела отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, обосновывая решение тем, что священник осознанно не задекларировал средства, которые перемещал через таможенную границу Украины

Напомним, в сентябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) при обысках в кабинете судьи Высшего административного суда Украины изъяло 100 тысяч долларов наличными, часть денежных средств были незадекларированными.