У священика Києво-Печерської лаври вилучили незадекларовані 52,7 тис. доларів

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 22:17
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Кошти священник хотів потягом перевезти до Москви

У священика Києво-Печерської лаври вилучили незадекларовані 52,7 тисяч доларів, які він хотів потягом перевезти до Москви. Про це повідомляє "Судова влада України".

Зазначається, що суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.472 Митного кодексу України - недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення. У чоловіка було конфісковано вилучену валюту та призначено штраф у розмірі 100% незадекларованих грошових коштів.

Однак священик і його адвокати не погодилися з цим рішенням. Вони подали апеляційні скарги на постанову місцевого суду.

Суддя Апеляційного суду Сумської області після розгляду матеріалів справи відмовив стороні захисту в задоволенні їхніх апеляційних вимог, обгрунтовуючи рішення тим, що священник усвідомлено не задекларував кошти, які переміщував через митний кордон України

Нагадаємо, у вересні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) при обшуках у кабінеті судді Вищого адміністративного суду України вилучило 100 тисяч доларів готівкою, частина коштів були незадекларованими.

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Теги:  Государственная таможенная служба,  священник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС