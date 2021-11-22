UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СВР запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии

Автор: Сергей Новиков

Служба внешней разведки Украины запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии. Это способствует усовершенствованию системы кадрового обеспечения службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СВР.

Сообщается, что в системе Службы внешней разведки создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ликвидировал Академию внешней разведки по представлению Министерства образования и науки.

Отметим, академия была создана в 1995 году сначала как факультет Национальной академии Службы безопасности Украины, после факультет переформатировали в центр. В 2007 году появился институт, который осуществлял подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников Службы внешней разведки. В мае 2019 года институт реорганизовали в Академию внешней разведки Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News